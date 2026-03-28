Le operazioni, effettuate su richiesta del sindaco, sono state condotte con il supporto dei volontari della Protezione Civile dell’associazione “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Sul posto presenti i Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – con il supporto di autoscala, sono intervenute nel comune di Tiriolo, lungo la SS19, per la rimozione di due alberi ad alto fusto.

Gli alberi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, risultavano in imminente pericolo di caduta sulla sede stradale, costituendo un grave rischio per la pubblica e privata incolumità.

L’intervento, effettuato su richiesta del Sindaco, è stato condotto con il supporto dei volontari della Protezione Civile dell’associazione “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Le operazioni hanno consentito la rimozione delle piante e la completa messa in sicurezza dell’area interessata.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, il tratto della SS19 in ingresso al centro abitato è stato temporaneamente chiuso al transito per circa tre ore, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della viabilità.

Sul posto presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il Sindaco Domenico Greco, che ha seguito le operazioni fino alla loro conclusione.