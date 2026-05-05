La pellicola è stata girata prevalentemente nella provincia di Catanzaro ed è incentrata sulla storia di riscatto di un giovane pianista, interpretato dall'attore reggino Manuel Nucera
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E' nelle sale italiane dallo scorso 30 aprile "L'oratore" , il nuovo film diretto da Marco Pollini, tratto dal suo omonimo romanzo, ambientato in Calabria , girato tra Badolato, Soverato, Gasperina, Cosenza e Lamezia Terme, con il supporto della Calabria Film Commission . Nel cast Marcello Fonte, Giorgio Colangeli, Paola Lavini e numerosi attori e comparse calabresi a partire dal protagonista, il reggino Manuel Nucera nei panni di Felice. «Tutte le comparse sono calabresi - sottolinea la produttrice Evelyn Bruges -, il nostro protagonista è il calabrese Manuel Nucera, al suo primo film. E' stato ed è straordinario, credo che avrà un gran futuro come attore».
Tra realismo sociale e tensione poetica, il film racconta la storia di riscatto di Felice, un giovane pianista diventato oratore di funerali: «Io sono di Cropani - racconta l'attrice Paola Rubino - nel film interpretor Marianna, sorella del protagonista. E' una storia di riscatto e questo è importante per la nostra terra. Io sono contenta di questo lavoro perché dà giustizia e valore alla Calabria». «Sono un attore di Catanzaro - aggiunge Giuseppe Zavaglia - e sono rimasto colpito da cosa è in grado di dare la Calabria da un punto di vista cinematografico e anche con i suoi veramente territori».
Dopo la prima a Roma , la pellicola prodotta da Ahora! Film , è arrivato anche nelle sale calabresi. Alla prima proiezione al Supercinema di Soverato , insieme alla produttrice, anche attori e comparse del territorio: «abbiamo tante aspettative - ha concluso Burges - con le prime stiamo avendo più di quanto ci aspettavamo. Siamo molto colpiti dal fatto che le persona capiscano quello che Marco Pollini voleva osare con questo film, ovvero rendere omaggio alla mentalità e alle bellezze di questa regione». Nel cast anche Pasquale Greco, Saverio Malara, Giuseppe Ansaldi, Sofia Fici, Alessandro Gervasi, Eleonora Pieroni, Gianluca Sia, Valerio Giovene, Mauro Cerminara.