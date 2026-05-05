E' nelle sale italiane dallo scorso 30 aprile "L'oratore" , il nuovo film diretto da Marco Pollini, tratto dal suo omonimo romanzo, ambientato in Calabria , girato tra Badolato, Soverato, Gasperina, Cosenza e Lamezia Terme, con il supporto della Calabria Film Commission . Nel cast Marcello Fonte, Giorgio Colangeli, Paola Lavini e numerosi attori e comparse calabresi a partire dal protagonista, il reggino Manuel Nucera nei panni di Felice. «Tutte le comparse sono calabresi - sottolinea la produttrice Evelyn Bruges -, il nostro protagonista è il calabrese Manuel Nucera, al suo primo film. E' stato ed è straordinario, credo che avrà un gran futuro come attore».

Tra realismo sociale e tensione poetica, il film racconta la storia di riscatto di Felice, un giovane pianista diventato oratore di funerali: «Io sono di Cropani - racconta l'attrice Paola Rubino - nel film interpretor Marianna, sorella del protagonista. E' una storia di riscatto e questo è importante per la nostra terra. Io sono contenta di questo lavoro perché dà giustizia e valore alla Calabria». «Sono un attore di Catanzaro - aggiunge Giuseppe Zavaglia - e sono rimasto colpito da cosa è in grado di dare la Calabria da un punto di vista cinematografico e anche con i suoi veramente territori».