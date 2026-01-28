Al primo appuntamento hanno partecipato il maestro orafo Michele Affidato, il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro e il giornalista di LaC Francesco Oliverio. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma

È stato presentato nei giorni scorsi nell’aula magna del Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore il progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per la realizzazione dell’“Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza”, opera che verrà successivamente esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma. Una mattinata importante per gli studenti florensi che hanno iniziato così l’”avventura artistica” con il maestro orafo Michele Affidato, Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia di Roma e curatore del Progetto.

A moderare l’incontro il Prof. Antonello Savaglio, docente Lettere Liceo Artistico, con i saluti della dirigente scolastica Prof.ssa Angela Audia che ha ribadito «l’importanza di questo progetto e la grande opportunità per gli studenti di poter vivere un’esperienza con il maestro orafo Michele Affidato». Anche il giornalista di LaC Francesco Oliverio ha ribadito l’importanza del progetto che «porterà alla realizzazione di un’opera che sarà esposta nella Chiesa degli Artisti a Roma. Ma soprattutto la possibilità di poter imparare da un maestro come Affidato i segreti dell’oreficeria sacra».

Il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti il Prof. Giuseppe Riccardo Succurro ha ripercorso il legame tra Gioacchino da Fiore e Dante Alighieri attraverso la spiegazione di alcune Tavole del Liber Figurarum. «Un progetto importante che lega ancora di più gli studenti alla figura di Gioacchino da Fiore». Il maestro orafo Michele Affidato si è detto felice di essere stato inviato per un “progetto ambizioso” al Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore. «Onorato di essere nella terra di Gioacchino da Fiore e di essere stato invitato da un’importante istituzione scolastica per un progetto artistico ambizioso a stretto contatti con studenti di questa meravigliosa terra». Affidato nel ripercorre le tappe più importanti della sua lunga carriera ha spiegato l’idea dell’opera artistica e la simbiosi tra l’Ancora Giubilare e il pensiero di Gioacchino da Fiore

All’iniziativa è intervenuto, in collegamento via web, mons. Antonio Stagliano (Vescovo Emerito di Noto - presidente della Pontificia Accademia di Teologia - Rettore Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma) che ha esortato i giovani studenti a innamorarsi dell’arte, un “segno di Dio”, spronandoli a credere sempre in sé stessi.

La presentazione dell’importante progetto si è chiusa con i prof. Gianni Porcelli e Giovanni Congi, docenti Design del Gioiello del Liceo Artistico ed esecutori del Progetto. Il viaggio dell’“Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza” ha avuto inizio ora non resta che attendere la conclusione della realizzazione e il giorno della consegna alla Chiesa degli Artisti a Roma.