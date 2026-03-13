Trovare un distributore in cui il diesel costi sotto i 2 euro in Calabria sta diventando quasi una chimera. Idem per la benzina sotto 1,80. I tabelloni recitano prezzi esorbitanti e ai cittadini non resta che aprire un po’ più spesso il portafogli se vogliono (o devono) continuare a spostarsi in automobile o in moto. C’è chi ormai è anestetizzato di fronte al lievitare dei costi, centesimo dopo centesimo, e chi invece non si dà pace e tra un’app e una ricerca su Google è sempre a caccia della pompa di benzina più economica.

Per il ministro Zangrillo «è bel casino»: si è espresso così ieri ai microfoni fi Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. «Il blocco dello stretto di Hormuz comporta delle ricadute gravissime quanto dal punto di vista degli approvvigionamenti», ha aggiunto. Niente di buono all’orizzonte, insomma. Per il suo collega Urso «il sistema sta mostrando piena efficacia. I dati pubblicati dalla Commissione europea mostrano per l'Italia aumenti nettamente inferiori rispetto a quelli che nel frattempo si sono registrati negli altri Paesi europei. Per la benzina, in Italia aumenti del 4,5%, in Germania del 10%, in Spagna del 7,7% e in Francia del 4,8%. Per il gasolio, in Italia dell'8,6% in Germania del 20%, in Spagna del 15,8% e in Francia del 14,2%». Male ma non malissimo, avrà voluto intendere.

Intanto secondo gli ultimi aggiornamenti forniti proprio dal dicastero che guida il ministro Urso – quello delle Imprese e del Made in Italy -, la Calabria è tra le regioni italiane dove i rincari si sono fatti sentire di più dopo la recrudescenza delle tensioni in Medio Oriente. Attualmente la media è di 2,040 euro al litro per il diesel (fanno peggio solo la provincia di Bolzano e poi Friuli, Sicilia e Valle d’Aosta) e di 1,843 per la benzina (è più alta solo solo a Bolzano).

Abbiamo provato a creare una mappa sui prezzi del carburante in Calabria: abbiamo analizzato la situazione dal nord al sud della regione, dal Tirreno allo Jonio, puntando di volta in volta su una città e prendendo in considerazione i distributori presenti nel raggio di 10 chilometri.

I prezzi del carburante in provincia di Cosenza

Nella zona di Scalea il costo del gasolio al self service va da 1,98 € a 2,09 € raggiungendo poi punte di 2,35 € con il servito. Anche la benzina non scherza: facendo da sé è possibile trovarla a partire da 1,80 € fino a 1,88 €, mentre a farsi servire da un benzinaio si arriva a spendere anche 2,11 €.

Scendendo un po’ più giù, a Paola le cose sembrano andare solo poco poco meglio: in zona (sempre nel raggio di 10 km) il diesel al self lo si trova da 2,00 € a 2,06 € mentre col servito si raggiungono i 2,30 €. Per quanto riguarda la benzina si va dai 1,80 € agli 1,86 € al self, mentre al servito ci sono picchi fino a 2,11 €.

Andando sulla sponda jonica cosentina, nell’area di Corigliano Rossano al self il diesel si trova anche a 1,99 € e fino a 2,09 €, mentre per il servito si deve spendere sino a 2,34 €. Per la benzina ampia la forbice al self: si va da 1,79 € a 1,92 € al litro. E per il servito bisogna sborsare fino a 2,17 €.

Spostandoci verso Castrovillari, è possibile trovare il gasolio al self a 1,95 €. Prezzo massimo al self 2,14 € mentre al servito 2,35 €. Per quanto riguarda la benzina qui si va da 1,79 € a 1,95€ per poi raggiungere picchi di 2,18 € al servito. In autostrada poi, all’altezza di Frascineto, si infrange il record: il gasolio arriva a 2,52 €.

Andiamo ora a Cosenza: qui nel raggio di 10 km il diesel ha prezzi che oscillano dagli 1,92 € ai 2,06 € al self, mentre al servito si può raggiungere anche quota 2,35 €. Sempre al self, la benzina la si trova a partire da 1,79 € e fino a 1,91 €. Al servito si arriva a spendere pure 2,12 €.

I prezzi del carburante in provincia di Crotone

Altro capoluogo ora: Crotone. Al self anche qui è possibile risparmiare qualcosina con prezzi che per il diesel vanno da 1,99 € a 2,09 €. Sorpresa sul servito che sia in città che lungo la 106 arriva a costare 2,59 € - più che in autostrada. Capitolo benzina: al self si va da 1,82 € a 1,869 € mentre al servito il picco è di 2,35 €.

I prezzi del carburante in provincia di Catanzaro

Restiamo sul lato jonico e andiamo nel capoluogo di regione dove la situazione sembra andare decisamente meglio. Infatti nel raggio di 10 km, a Catanzaro il diesel al servito oscilla tra 1,90 € a 2,14 € mentre al servito tocca punte massime di 2,39 €. Per quanto riguarda la benzina al self la si trova addirittura a 1,77 € e con prezzo massimo 1,93 € mentre al servito si arriva a pagare sino a 2,17 €.

Un po’ più a sud eccoci a Soverato: in questa zona il diesel al self va dagli 1,99 € ai 2,10 €, invece al servito troviamo picchi di 2,39 €. Per la benzina: al self gli estremi sono 1,82 € e 1,91 € mentre facendosi servire si arriva a pagare anche 2,17 €.

Spostiamoci ora sul lato tirrenico, restando sempre nel Catanzarese, e approdiamo nell’area di Lamezia Terme. Qui nel raggio di 10 km il diesel oscilla al self da 1,92 € a 2,19 €. Il servito arriva a 2,30 € con picchi di 2,36 € in autostrada. Quanto alla benzina: al self va da 1,79 € a 1,95 € e al servito fino a 2,08 € (in autostrada 2,21 €).

I prezzi del carburante in provincia di Vibo Valentia

A Vibo Valentia e dintorni il prezzo minimo del diesel è di 1,94 €, quello massimo 2,19 €. Facendosi servire bisogna invece sborsare sino a 2,37 €. Per quanto concerne la benzina, al self si trovano costi che vanno da 1,78 € a 1,91 €. Al servito si sfondano quasi ovunque i due euro, con picchi di 2,15 €.

Sembra andare leggermente meglio a Tropea: qui nel raggio di 10 km, il diesel va da 1,97 € a massimo 2,09 € con picchi di 2,28 € al servito. Per la benzina si spende: facendo da sé da 1,74 € a 1,87 €; al servito massimo 2,10 €.

I prezzi del carburante in provincia di Reggio Calabria

Vediamo ora la provincia reggina partendo dalla zona di Gioia Tauro. Qui la situazione, per quanto possibile, sembra ancora più rosea: il diesel al self ha un prezzo che va dagli 1,91 € ai 2,09 €; al servito si raggiunge al massimo il costo di 2,28 € (in autostrada addirittura meno: 2,24 €). Benino anche la benzina per cui si spendono 1,79 € o al massimo 10 centesimi in più. Al servito si raggiunge 2,07 € (2,09 € in autostrada).

Locri adesso: nel raggio di 10 km il diesel lo si trova a partire da 1,99 € e fino a 2,13 € al self. Se ci si fa servire si arriva a sborsare anche 2,29 €. Quanto alla benzina: i prezzi vanno da 1,81 € a 1,87 € al self mentre al servito il picco massimo è di 2,07 €.

Infine, Reggio Calabria: in questa zona il diesel al self oscilla sa 1,94 € a 2,21 € mentre al servito il prezzo massimo è di 2,36 €. Per quanto riguarda la benzina, quella più economica si trova a 1,78 € mentre la più costosa a 1,94 €. Al servito poi si raggiungono punte di 2,13 €.