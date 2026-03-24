Nonostante il calo delle quotazioni del Brent, i prezzi alla pompa continuano a salire. La nostra è tra le regioni più colpite, simbolo delle anomalie del mercato italiano e delle difficoltà nel contenere i costi

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Nuova impennata dei listini dei carburanti, col gasolio che al self schizza oggi sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni italiane ad eccezione delle Marche, portando il prezzo medio del diesel in Italia a 2,019 euro al litro, +3,5 centesimi di euro al litro rispetto ai listini medi di ieri. Lo denuncia il Codacons, che come ogni giorno diffonde i dati ufficiali sull'andamento dei carburanti in Italia sulla base delle rilevazioni Mimit.

A guidare la classifica del caro-gasolio è la Sicilia, dove il prezzo medio si attesta oggi a 2,035 euro al litro, al secondo posto Calabria e Molise (2,034 euro/litro), al terzo la Valle d'Aosta (2,031 euro/litro). Salto in avanti per la Lombardia, che scala la classifica delle regioni col diesel più costoso con un prezzo medio di 2,030 euro al litro. I listini più bassi nelle Marche, unica regione con un prezzo medio sotto i 2 euro al litro (1,994 euro) - rileva il Codacons.

Sul fronte della benzina la media nazionale al self si attesta a 1,737 euro al litro, +1,5 centesimi rispetto alla media di ieri, con la regione più cara che risulta la Basilicata (1,766 euro al litro), seguita da Calabria (1,760 euro/litro), Sicilia (1,759 euro/litro) e Campania (1,757 euro/litro). In autostrada il gasolio sale a 2,080 euro al litro, la benzina a 1,796 euro/litro. Fortissimi rincari su tutta la rete che si registrano nonostante ieri le quotazioni del petrolio abbiano registrato un calo del 10%, a dimostrazione delle anomalie che caratterizzano il comparto dei carburanti in Italia - denuncia l'associazione - Un andamento che, come previsto dal Codacons, sta vanificando il taglio delle accise disposto dal governo: a fronte di uno sconto da 24,4 centesimi di euro, i listini del gasolio risultano oggi inferiori di appena 8,4 centesimi rispetto ai prezzi medi in vigore prima del decreto del governo.