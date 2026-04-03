La riduzione di 24,4 centesimi resterà in vigore fino al 1° maggio. Nel nuovo decreto fiscale previsti 1,5 miliardi per gli investimenti delle imprese in Transizione 5.0
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Il Consiglio dei ministri ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti. La riduzione di 24,4 centesimi resterà in vigore fino al 1° maggio.
A darne l’annuncio è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una breve conferenza stampa al termine della riunione del Governo. Il provvedimento costerà mezzo miliardo di euro. Circa 300 milioni dovrebbero arrivare dal “congelamento” delle aste CO2, altri 200 milioni arriveranno dall’extragettito Iva con il meccanismo delle accise mobili sui carburanti. Trenta milioni sono destinati al sostegno delle imprese agricole.
«Abbiamo appena approvato il decreto legge e proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio. Oltre a questo - ha detto il ministro ai giornalisti - c’è un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte già adottato per la pesca. Il decreto recepisce anche l’accordo con le associazioni di categoria per Transizione 5.0».