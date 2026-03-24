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Il prezzo del petrolio Brent ha superato nuovamente i 100 dollari al barile, il giorno dopo essere crollato di oltre il 10% in seguito alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di rinviare ulteriori attacchi contro l'Iran dopo colloqui "molto positivi". Nelle prime contrattazioni asiatiche, il Brent è salito del 2,9% a 102,84 dollari mentre il West Texas Intermediate ha registrato un balzo del 3,5% a 91,20 dollari.