Coinvolti l’Alto Jonio Cosentino e il comune di Rocca Imperiale. Danni ancora in fase di accertamento, l’assessore Gallo: «È nostra priorità tutelare un comparto strategico e accompagnare i produttori in questa fase delicata»

Danni rilevanti, ancora in fase di accertamento, all’agricoltura calabrese a causa dei violenti eventi meteorologici avversi che nei giorni scorsi hanno interessato diverse aree del territorio regionale, con particolare riferimento all’Alto Jonio Cosentino e al comune di Rocca Imperiale.

La Regione Calabria, è scritto in una nota, si è immediatamente attivata per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, al fine di consentire una tempestiva risposta alle criticità segnalate e sostenere il comparto agricolo, attualmente in forte sofferenza.

Le prime segnalazioni pervenute, prosegue la nota, «evidenziano danni significativi alle colture e alle aziende agricole, con particolare preoccupazione per il comparto ortofrutticolo locale. In questo contesto, assume rilievo la tutela del limone di Rocca Imperiale Igp, un elemento identitario ed economico fondamentale per l’intera Calabria».

La richiesta dello stato di calamità è finalizzata all’attivazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente. In particolare, per questa via, le aziende agricole danneggiate potranno accedere alle misure di sostegno e ristoro, una volta completate le verifiche ufficiali.

«Siamo di fronte a una situazione che desta forte preoccupazione e che richiede la massima attenzione – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo –. La Regione si è attivata con tempestività per richiedere lo stato di calamità, anche in risposta al grido di dolore lanciato da produttori, associazioni di categoria, istituzioni locali. È nostra priorità tutelare un comparto strategico e accompagnare i produttori in questa fase delicata».

Il dipartimento Agricoltura è già al lavoro per completare la ricognizione puntuale dei danni e fornire il necessario supporto agli operatori del settore, invitando le aziende interessate a collaborare attivamente alle procedure di segnalazione e documentazione utili alla definizione del quadro complessivo degli eventi.