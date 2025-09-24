Ponte, la Corte dei conti chiede chiarimenti

La crescita della compagnia aerea nel territorio sosterrà 2300 posti di lavoro con riflessi positivi su turismo ed economia locale. Il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Raffaele Rio: «La crescita del 33% degli arrivi internazionali conferma un cambio di passo strutturale»
Il documento propone misure per occupazione, natalità, turismo, burocrazia snella, scuola, sanità e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione: «Necessaria un’alleanza tra imprese e istituzioni per tirare questa regione fuori dal torpore»
Solo due strutture hanno attivato parzialmente i servizi, mentre i 20 Ospedali di comunità restano fermi: l’Agenas certifica il fallimento. Il dramma delle cure palliative: regione in fondo alla classifica con Abruzzo e Molise
«Non assistenzialismo ma investimento»: il sindacato richiama le risorse europee e propone una strategia per cambiare il destino della regione. Dalla casa al lavoro, dai voucher per chi rientra agli incentivi per start-up e ricerca: ecco le idee
L’esponente di governo ha annunciato la costituzione di un Fondo straordinario per gli enti in dissesto e in predissesto. Spazio anche alla sanità: «Calabria sulla via del risanamento. L’Autonomia? Non lasciamo nessuno indietro»
Dal 20 settembre al 20 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda di sostegno sul portale. Contributi fino al 100% per investimenti in impianti, attrezzature e infrastrutture a favore della qualità, sicurezza e competitività del settore
Il settore delle costruzioni torna a correre in Italia. Nella nostra regione attive 4mila imprese con 17mila addetti e 800 milioni di euro di fatturato annuo. L’andamento positivo legato soprattutto a opere pubbliche e Pnrr
Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze al termine della riunione dell’Ecofin informale a Copenaghen. Per lo scostamento del debito pubblico dal limite previsto dal patto di stabilità l’Italia è sotto procedura per disavanzo eccessivo dal 2007
Pesano l’aumento della pressione fiscale e le incertezze legate alla situazione economica internazionale. Crescono le difficoltà per il commercio al dettaglio messo in crisi dalle grandi piattaforme di vendita online