Dal 13 dicembre il Frecciarossa che parte da Sibari sarà costretto a fermarsi a Paola per i lavori nella galleria Santomarco. Ma non ripartirà. Per la costa ionica calabrese si perde così l’unico collegamento diretto con il Nord-Est. Una perdita che pesa, soprattutto su un territorio già fortemente penalizzato nei collegamenti.

Nella Sibaritide vivono centinaia di migliaia di persone. Un’area vasta, che guarda anche al Crotonese e al Metapontino. Numeri che altrove basterebbero a giustificare investimenti, servizi e collegamenti. Qui, evidentemente, non bastano neppure a garantire quelli esistenti.

Sarebbe però un errore considerare questa vicenda soltanto una questione ferroviaria. Perché il treno è l’ultimo episodio di una storia molto più lunga: quella di una Calabria alla quale, un servizio dopo l’altro, viene chiesto di abituarsi all’assenza.

Ci sono comuni dove per fare benzina bisogna raggiungere un altro paese. A Bocchigliero e a Polia sono le amministrazioni comunali a dover immaginare una pompa pubblica, perché il privato se n’è andato e nessuno ha ritenuto conveniente prenderne il posto. Ci sono località turistiche della Sila rimaste a lungo senza bancomat, fino all’intervento della Bcc Mediocrati. E in diversi piccoli centri anche gli sportelli bancari stanno scomparendo.

C’è poi la scuola. Il dimensionamento ha portato in Calabria alla perdita di 84 autonomie scolastiche in tre anni. Ma il problema non riguarda soltanto gli uffici e le dirigenze. Ci sono plessi accorpati sotto un’unica direzione, anche quando si trovano in paesi diversi, separati da chilometri di strade tortuose. Realtà che spesso faticano persino a dialogare tra loro. In molti casi, a tenere insieme ciò che resta dell’organizzazione scolastica, c’è soltanto un docente responsabile di plesso.

La sanità segue la stessa traiettoria: la guardia medica chiude, la farmacia non trova chi la rilevi, il punto di primo intervento diventa un ricordo. Cambiano i servizi, cambiano i luoghi, ma la spiegazione è quasi sempre la stessa: mancano i numeri.

Ed è proprio qui che si annida il problema. Quando un territorio viene osservato soltanto attraverso una tabella, tutto ciò che non produce un rendimento immediatamente misurabile finisce per apparire superfluo. Una scuola con pochi alunni, una farmacia in un paese di montagna, uno sportello bancario, una fermata ferroviaria. Ogni servizio diventa una voce da tagliare. Ma nessuno sembra preoccuparsi di fare la somma di tutti quei tagli: la progressiva impossibilità di continuare a vivere in quei luoghi.

La Calabria non è un foglio di calcolo. Non è una somma di abitanti da distribuire tra uffici, presidi e collegamenti. È una terra complessa, attraversata da montagne, distanze, strade difficili e fragilità infrastrutturali che cambiano profondamente il significato di un servizio pubblico. Otto chilometri sulla carta possono diventare quaranta minuti di viaggio. Una distanza apparentemente irrilevante può trasformarsi in un ostacolo quotidiano per un anziano, uno studente, una famiglia, una persona che ha bisogno di cure.

Applicare ovunque lo stesso criterio non significa necessariamente garantire equità. A volte significa produrre la più sottile delle ingiustizie: trattare allo stesso modo territori che partono da condizioni profondamente diverse.

Nessuno chiede allo Stato e alle Regioni di ignorare i bilanci o di mantenere in vita servizi inefficienti senza alcuna valutazione. Ma esiste una differenza sostanziale tra razionalizzare e abbandonare. E soprattutto esiste una responsabilità pubblica che non può essere interamente delegata alle logiche del mercato. Perché se una pompa di benzina non rende, una banca non ha più interesse a restare e una farmacia non riesce a sostenersi, qualcuno deve chiedersi che cosa accade alle persone che continuano ad abitare quei luoghi. Non tutto ciò che non produce profitto è inutile. E non tutto ciò che costa può essere considerato uno spreco.

Chi sceglie di restare in un paese dell’entroterra non chiede privilegi. Chiede di poter fare benzina senza attraversare una montagna, prelevare i propri soldi, mandare un figlio a scuola senza trasformare ogni mattina in un viaggio, chiamare un medico durante la notte. Chiede, in sostanza, di non dover pagare con una rinuncia quotidiana il diritto di abitare nella propria terra.

C’è un aspetto che sfugge a ogni bilancio: ogni servizio che scompare porta via anche un pezzo di futuro. Una famiglia giovane che non trova una scuola, un lavoratore che non riesce a raggiungere il proprio impiego, un anziano che perde un presidio sanitario hanno altrettante ragioni per andarsene. E ogni persona che parte rende meno sostenibile il servizio successivo. È un circolo vizioso: prima si tagliano i servizi perché mancano gli abitanti, poi gli abitanti se ne vanno perché mancano i servizi.

Quando i paesi si svuotano, ci si interroga sullo spopolamento, sulla denatalità, sulla fuga dei giovani. Si organizzano convegni, si annunciano strategie per le aree interne, si celebrano le identità dei borghi e il valore delle comunità. Ma una comunità non si conserva con una dichiarazione d’intenti. Si conserva permettendo alle persone di viverci. Le radici non bastano se intorno non rimane più nulla a cui aggrapparsi.

Quando anche l’ultimo servizio se ne va, per chiudere un paese non serve un decreto. Basta aspettare. Aspettare che i giovani partano, che le attività abbassino le saracinesche, che le case restino vuote. E che persino chi vorrebbe tornare sia costretto a rinunciare.

A quel punto i numeri avranno finalmente ragione. Ma sarà una vittoria soltanto apparente: perché quei numeri, prima di diventare la giustificazione dell’abbandono, ne saranno stati la conseguenza.

La questione, allora, non riguarda più un treno, una banca, una scuola o una guardia medica. Riguarda l’idea di Stato che vogliamo. Uno Stato che riconosce ai cittadini gli stessi diritti, indipendentemente dal luogo in cui vivono, oppure uno Stato che finisce per considerarli cittadini di serie diversa a seconda della convenienza geografica?

La Calabria non chiede di essere privilegiata. Chiede di non essere considerata sacrificabile.

Perché un territorio non comincia a morire quando perde i suoi abitanti. Comincia a morire quando le istituzioni smettono di considerarlo un luogo in cui valga ancora la pena investire sul futuro.