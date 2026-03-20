Il ministro italiano contesta le dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce il contributo attivo degli alleati Nato nella delicata situazione internazionale

«Ho letto che Trump ha dato dei codardi a tutti gli alleati della Nato.Non ho capito per quale motivo però. Non mi sembra ci sia stato nessun atto di codardia da parte di nessuno». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Dieci Minuti, commentando le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump.

«Anzi – ha aggiuto Crosetto – penso che l'atteggiamento tenuto da molti alleati della Nato sia un atteggiamento che aiuta gli americani anche in un momento di difficoltà, non per gli americani, ma di difficoltà di uscire da una situazione complessa come quella di Hormuz».