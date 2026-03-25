Il contrasto all’evasione fiscale ha portato al recupero di 100 miliardi in tre anni. La somma recuperata l’anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi. Si tratta del dato più alto di sempre, il 43% rispetto al 2022. «Risorse preziose, che aiutano a tenere i conti in ordine e permettono di finanziare interventi a favore delle famiglie e delle imprese».

A tracciare il bilancio fiscale dell’ultimo triennio è la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ai partecipanti alle celebrazioni per i venticinque anni dell’Agenzia delle Entrate. Il nostro presidente del Consiglio si trova in visita ufficiale nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria per un incontro bilaterale con il presidente del Paese africano, Abdelmadjid Tebboune. Nel suo videomessaggio la premier ha evidenziato l’impegno del Governo per contrastare «il fenomeno delle attività “apri e chiudi” che eludono il fisco non pagando tasse e contributi». «Nel 2025 – ha detto la premier - sono state chiuse d’ufficio oltre 12mila partite Iva “apri e chiudi”, più del doppio rispetto al 2024». L’altro dato evidenziato dal presidente del Consiglio riguarda «il blocco e il sequestro dei crediti fittizi: oltre 5,6 miliardi di euro, tra bonus edilizi irregolari, compensazioni indebite e rimborsi Iva non dovuti».

La premier ha rimarcato che c’è l’impegno del Governo a «costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla collaborazione». Sul fronte delle riforme in materia fiscale Giorgia Meloni ha ricordato l’approvazione di 18 decreti legislativi e 6 testi unici che vanno nella direzione di modernizzare, snellire e rendere più performanti le procedure. « Siamo in dirittura d’arrivo per definire il codice tributario – ha detto infine il presidente del Consiglio - strumento che riordinerà definitivamente una materia per troppo tempo trascurata.