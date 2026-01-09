L’uomo è stato interrogato per più di sei ore con la moglie a Sion. La Procura di Bologna fa riesumare la salma di Tamburi. Saranno effettuate nella prossima settimana le autopsie sulle due vittime milanesi, attesa per quella su Emanuele Galeppini

La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di capodanno a Crans Montana. L'uomo, al termine dell'interrogatorio di oggi, è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è invece uscita dagli uffici della procura accampagnata dai suoi avvocati. I coniugi Moretti sono stati interrogati per sei ore e mezza negli uffici della procura di Sion. Sono rimasti negli uffici giudiziari dalle 8 del mattino fino ad oltre le 14, anche durante il minuto di silenzio osservato in tutta la Svizzera, all'inizio della cerimonia di commemorazione delle vittime a Martigny e accompagnato dal suono delle campane di tutte le chiese.

Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice Pilloud. I coniugi francesi, che erano già stati sentiti come testimoni, sono ora indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti e Romain Jordan, che è stato il primo a uscire da palazzo di Giustizia senza commentare l'esito dell'interrogatorio. Al termine gli indagati si sono trattenuti ancora negli uffici della procura.

Riesumata la salma di Giovanni Tamburi

La Procura di Bologna, delegata dalla Procura di Roma, per l'autopsia, ha dato l'ordine di far riesumare la salma di Giovanni Tamburi, una delle giovanissime vittime dell'incendio, i cui funerali erano stati celebrati mercoledì. Il fascicolo è attualmente contro ignoti. Per procedere all'esame medico legale la Procura guidata da Paolo Guido ha inviato avvisi anche ai familiari della vittima, che però, secondo quanto si apprende, al momento non intenderebbe avvalersi di un avvocato, né avviare iniziative legali, come per esempio sporgere querela.

L'obiettivo dell'accertamento è chiarire le cause del decesso del giovane, cioè se dovuto alle ustioni, oppure alle esalazioni del fumo (come sembrerebbe) o altro. In Svizzera non risulta che sia stato fatto alcun esame medico legale. Se i gestori del locale “Le Constellation” dovessero essere indagati bisognerà capire come procedere, coinvolgendoli per esempio con avvisi di garanzia per dare loro modo di partecipare e i tempi potrebbero allungarsi. Il pm che segue il fascicolo è Roberto Ceroni.

Saranno effettuate invece la prossima settimana le autopsie sui corpi dei due sedicenni milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi. La Procura di Milano, delegata da quella di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, fisserà nelle prossime ore la data (non prima comunque della prossima settimana) per svolgere gli accertamenti autoptici sulle due vittime e poi trasmetterà gli esiti agli inquirenti della Capitale, titolari del fascicolo. Della delega si sta occupando il procuratore Marcello Viola col pm Carlo Scalas.

Ieri Scalas ha disposto il "blocco delle salme” proprio per effettuare gli accertamenti autoptici delegati dalla Procura della Capitale e che saranno affidati ad un medico legale. Per ora, da quanto si è saputo, agli inquirenti milanesi non sono state delegate altre attività nell'ambito dell'inchiesta romana. Le autopsie sulle vittime non erano state eseguite in Svizzera. Analoga delega è stata data dai pm romani anche alle Procure di Bologna e di Genova per altre due vittime italiane. Il quinto ragazzo morto nel rogo, invece, era romano, mentre la sesta vittima era residente a Lugano.

Sarà eseguita a stretto giro anche l'autopsia su Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montagna. La Procura di Genova, delegata da quella di Roma, fisserà nelle prossime ore la data per svolgere gli accertamenti autoptici e poi trasmetterà gli esiti ai colleghi romani titolari del fascicolo. La pm Silvia Saracino sta prendendo i contatti con Medicina legale per valutare il giorno. L'accertamento serve a chiarire le cause del decesso del giovane e cioè se dovuto alle ustioni, oppure alle esalazioni del fumo (come sembrerebbe) o altro. In un primo momento la Procura di Genova aveva pensato di iscrivere i coniugi Jacques Noretti e Jessica Maric, proprietari del Le Constellation, per consentire di nominare un proprio consulente ma i magistrati romani hanno deciso che l'avviso verrà dato solo ai familiari del ragazzo.