Il proprietario del Constellation, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, ha pagato una cauzione di 200 mila franchi

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

L'uomo - assieme alla moglie Jessica Mari c - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

Attualmente, solo i gestori risultano indagati. Tuttavia, il Ministero Pubblico si riserva il “diritto di estendere l'istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale". Lo precisa, in una nota, la procuratrice generale del Cantone del Vallese Beatrice Pilloud, a proposito dell'indagine sulla strage del Constellation.

« I proprietari del locale di Crans-Montana Jacques e Jessica Moretti risultano indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi . Per ora - fa sapere la magistrata inquirente - si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di avvocati».