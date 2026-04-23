La vittima aveva 46 anni. I vicini di casa hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi quattro spari. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini

Ancora un femminicidio, questa volta in Puglia. Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. La vittima, Stefania Rago, aveva 46 anni; il marito, Antonio Fortebraccio, è una guardia giurata di 48 anni.

Il delitto è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro colpi di arma da fuoco.

L'uomo ha sparato con la pistola d'ordinanza, poi si è costituito alla Compagnia Carabinieri del luogo. Sul posto i militari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Giunto anche il magistrato di turno.

La coppia aveva due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza