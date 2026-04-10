In un comunicato del partito si parla di «clima di grande amicizia e cordalità». Dal colloquio «è emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore»

«L'incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità». Lo si legge in una nota di Forza italia.

«Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia», aggiunge il comunicato.

«È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino».