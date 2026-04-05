Delitto di Garlasco, la nuova teoria choc. L’omicidio di Chiara Poggi continua a riscrivere se stesso, pezzo dopo pezzo. E stavolta il punto centrale torna a essere uno dei più delicati: chi ha aperto la porta di casa la mattina dell’omicidio? O, forse, la domanda corretta è un’altra: quella porta è stata davvero aperta per far entrare qualcuno?

La difesa di Alberto Stasi rilancia una nuova ipotesi, destinata a riaccendere il dibattito. Secondo questa ricostruzione, la giovane potrebbe non aver mai aperto volontariamente all’assassino. Un cambio di prospettiva che ribalta completamente la dinamica finora più accreditata.

L’allarme disattivato e il mistero dei minuti decisivi

Tutto ruota attorno a un orario preciso: le 9:12. È in quel momento che l’allarme della villetta viene disattivato. Per anni si è ritenuto che quel gesto fosse legato all’arrivo di qualcuno, a una visita attesa o comunque accolta.

Ma la nuova lettura è diversa. Chiara Poggi, secondo la difesa, avrebbe spento l’allarme semplicemente per consentire ai suoi gatti di muoversi liberamente all’interno della casa. Un gesto quotidiano, privo di implicazioni esterne.

A rafforzare questa interpretazione c’è un dettaglio ritenuto significativo: la giovane indossava ancora il pigiama.

Un elemento che, secondo questa linea difensiva, sarebbe poco compatibile con l’idea di aprire a un visitatore.

La bicicletta nera e il racconto della testimone

A complicare ulteriormente il quadro è la testimonianza della vicina, Franca Birmani. Alle 9:10, quindi pochi minuti prima della disattivazione dell’allarme, la donna avrebbe notato una bicicletta nera appoggiata al muro di cinta della villetta, senza nessuno nei dintorni.

Un dettaglio che, inserito nella nuova ricostruzione, assume un peso diverso. Se la bici era lì e l’allarme era ancora attivo, significa che chi si trovava nei pressi della casa non era ancora entrato. O, almeno, non lo aveva fatto nel modo più diretto.

L’ipotesi dell’assassino già nel cortile

Ed è qui che la teoria prende forma. Secondo la difesa, l’aggressore potrebbe non essere entrato dalla porta principale, ma essersi introdotto nella proprietà scavalcando il muro di cinta. A suggerirlo sarebbe anche la presenza di un calcinaccio rinvenuto proprio sotto il muretto.

Da lì, il presunto assassino avrebbe potuto raggiungere il retro della villetta, dove si trova la finestra del salottino. È in quella stanza che Chiara Poggi si sarebbe fermata durante la colazione, probabilmente davanti alla televisione.

L’idea è che l’uomo fosse già nel cortile, nascosto nella rientranza del cancelletto, in attesa del momento giusto. Una presenza invisibile dall’esterno, ma potenzialmente percepibile dall’interno.

Un’aggressione improvvisa e non pianificata alla porta

Se questa ricostruzione fosse confermata, cambierebbe tutto. Non ci sarebbe stata una porta aperta per accogliere qualcuno, ma un incontro improvviso, forse inatteso.

Chiara Poggi potrebbe aver avvertito un rumore sospetto, aver abbassato il volume della televisione, aver percepito qualcosa di anomalo. E solo a quel punto essersi avvicinata alla porta, trovandosi di fronte l’aggressore. Continua a leggere su La Capitale.