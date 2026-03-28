La ragazza avrebbe affrontato l’aggressore in più momenti, tra il piano terra e le scale. L’assassino si sarebbe poi fermato davanti al corpo della vittima mentre era ancora agonizzante. Se confermati, questi elementi potrebbero cambiare l’interpretazione dell’omicidio

Garlasco, Chiara Poggi e lo sfregio finale: il delitto di Garlasco continua a riemergere con dettagli che, a distanza di anni, non smettono di scuotere. L’ultimo fronte aperto riguarda la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Le nuove indiscrezioni legate alla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo introducono un elemento che fino a oggi era rimasto sullo sfondo: la possibilità di una colluttazione prolungata e violenta tra la vittima e il suo aggressore.

Secondo quanto riferito dal Tg1, Chiara non sarebbe stata colpita in un’azione rapida e improvvisa, ma avrebbe tentato di difendersi. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero soltanto i segni riconducibili ai colpi inferti, ma anche lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe.Tracce compatibili con una reazione attiva, con una resistenza che avrebbe trasformato l’aggressione in una sequenza più lunga e complessa.

La nuova ricostruzione del delitto di Garlasco



La scena, così come emerge dalle ultime ricostruzioni, appare profondamente diversa rispetto a quella consolidata negli anni. Non più un’azione concentrata in pochi istanti, ma un’aggressione articolata, sviluppatasi in più fasi. I punti chiave sarebbero almeno due: il piano terra della villetta e la zona delle scale.

Secondo le indiscrezioni, la vittima avrebbe cercato di opporsi mentre veniva colpita, forse con un oggetto contundente come un martello. Una dinamica che suggerisce non solo una violenza reiterata, ma anche un contatto diretto e prolungato tra aggressore e vittima.

È proprio questo aspetto a rendere la nuova lettura particolarmente rilevante, perché introduce un elemento di resistenza che finora non era stato pienamente valorizzato.

In questo contesto, assumerebbero un significato diverso anche le tracce biologiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. Se la giovane ha realmente lottato, quelle tracce potrebbero essere il risultato diretto di un contatto ravvicinato, di un tentativo disperato di difendersi. Ma resta un punto aperto: la quantità e la qualità di quel materiale genetico, già in passato oggetto di discussione tecnica.

Il momento più inquietante: l’assassino fermo sulle scale

C’è poi un dettaglio che colpisce più di altri. Sempre secondo quanto riferito, l’aggressore si sarebbe fermato davanti al corpo della vittima sull’ultimo scalino. Un momento sospeso, difficile da interpretare, che introduce una dimensione ulteriore nella dinamica dell’omicidio. Leggi l'articolo completo su La Capitale News.