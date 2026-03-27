L’immagine mostrerebbe Stasi in maniche corte, senza evidenti graffi o lesioni sulle braccia, proprio mentre la nuova ricostruzione del delitto ipotizza una difesa attiva di Chiara Poggi e una possibile colluttazione più lunga di quanto si sia ritenuto finora. Intanto anche l’alibi di Andrea Sempio finisce di nuovo sotto pressione

Diciannove anni dopo il delitto di Garlasco, il caso torna ancora una volta a incrinare le sue stesse certezze. Stavolta a riaccendere il dibattito è una fotografia di Alberto Stasi scattata dopo la morte di Chiara Poggi. Un’immagine che, da sola, non prova nulla, ma che dentro il nuovo scenario investigativo finisce inevitabilmente per pesare. Stasi vi apparirebbe in maniche corte e, almeno a quanto emerge, sulle braccia non si noterebbero segni evidenti di violenza, graffi o lesioni compatibili con una colluttazione intensa. Un dettaglio che oggi viene riletto alla luce delle indiscrezioni sulla nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, secondo cui l’aggressione alla giovane potrebbe non essere stata rapida e fulminea come si è a lungo sostenuto.

Il punto è proprio questo. Se davvero Chiara Poggi, come riferito nelle ultime ricostruzioni circolate, avesse tentato di difendersi con energia, opponendo resistenza al suo aggressore, allora ogni dettaglio fisico collegato a chi quella scena l’avrebbe vissuta in prima persona assume un rilievo diverso. È in questo passaggio che la foto di Alberto Stasi torna a farsi ingombrante. Perché se la vittima ha lottato, se sul corpo ci sono lividi, ecchimosi e abrasioni che raccontano una difesa attiva, allora diventa inevitabile domandarsi perché su chi è stato condannato in via definitiva per quel delitto non emergano, almeno in quell’immagine, segni evidenti di quello scontro.

La foto di Alberto Stasi e il nuovo peso dei dettagli

La fotografia, da sola, non capovolge una sentenza e non cancella un intero percorso giudiziario.

Ma i casi irrisolti fino in fondo, o comunque rimasti esposti a dubbi e riletture, si nutrono proprio di questi dettagli che tornano a galla quando cambia il quadro complessivo. Oggi quel quadro appare in movimento. Secondo le indiscrezioni rilanciate anche in televisione, la morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuta non nell’immediatezza, ma almeno mezz’ora dopo la colazione. Un elemento che, se confermato, sposterebbe in avanti l’orario del delitto e modificherebbe la scansione temporale su cui si è fondata la ricostruzione processuale.

Massimo Giletti, durante Lo Stato delle Cose, ha insistito proprio su questo punto: si sarebbe sempre parlato di un omicidio consumato in tempi brevissimi, mentre la nuova lettura suggerirebbe una dinamica più articolata, con una vittima che avrebbe provato a difendersi. Una prospettiva che cambia molto. Perché se l’aggressione è durata più a lungo, se c’è stata una vera resistenza, allora cambia il modo in cui devono essere letti non solo i segni sul corpo di Chiara, ma anche quelli eventuali sull’assassino.

E qui il ragionamento si fa inevitabilmente delicato. La foto di Stasi senza apparenti tracce sulle braccia diventa un elemento che non chiude, ma apre. Apre una domanda che oggi si fa più pesante di ieri: è compatibile quell’immagine con una colluttazione prolungata? Oppure siamo davanti a un dettaglio solo suggestivo, che rischia di essere sovraccaricato di significato perché inserito dentro un clima ormai saturo di sospetti?

La consulenza Cattaneo cambia la scena del delitto

È la nuova consulenza attribuita a Cristina Cattaneo, infatti, a rendere tutto più instabile. Perché, se le anticipazioni troveranno conferma, non si tratterebbe soltanto di correggere un dettaglio tecnico, ma di riscrivere la meccanica stessa dell’omicidio di Chiara Poggi.

Non più un’azione concentrata in un tempo strettissimo, ma una sequenza più lunga, con una possibile colluttazione, più fasi dell’aggressione e una vittima ancora viva per un intervallo maggiore rispetto a quanto sostenuto in passato.

Una rilettura del genere ha conseguenze enormi. Rimette in discussione il valore di elementi che fino a oggi erano stati considerati consolidati e costringe a riesaminare ogni tessera. Anche le tracce genetiche trovate sotto le unghie della vittima, attribuite dagli inquirenti ad Andrea Sempio, finiscono così sotto una luce nuova. Perché se davvero Chiara si è difesa in modo energico e prolungato, la scarsità e la frammentarietà del materiale biologico diventano a loro volta un punto da interrogare. In una colluttazione così intensa, ci si aspetterebbe infatti un trasferimento più consistente, più netto, meno ambiguo.

Non è un dettaglio da poco. Significa che la nuova ricostruzione, proprio mentre riaccende sospetti, apre anche nuovi problemi interpretativi. Da una parte rafforza l’idea di una scena più complessa. Dall’altra impone di chiedersi se tutti gli elementi oggi richiamati reggano davvero alla prova di una dinamica più violenta e prolungata. È questo il terreno su cui si giocherà una parte decisiva della nuova battaglia giudiziaria: non soltanto aggiungere elementi, ma verificare se fra loro stiano davvero in piedi senza contraddirsi. Continua a leggere su La Capitale.