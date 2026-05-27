Garlasco, le lettere choc della madre di Sempio a Stasi. Nel nuovo terremoto giudiziario e mediatico che continua a scuotere il caso Garlasco, spuntano anche due lettere private che raccontano forse meglio di qualsiasi consulenza tecnica il clima umano che si respira attorno all’inchiesta. A scriverle sarebbe stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Destinatario: Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva per il delitto del 13 agosto 2007.

Parole durissime, cariche di rabbia e disperazione. “Ci avete rovinati”, scrive la donna riferendosi alle conseguenze economiche e psicologiche che la sua famiglia avrebbe subito negli ultimi anni a causa delle indagini e della pressione mediatica.

«Mio figlio innocente e migliaia di euro buttati»

Secondo quanto emerso, le lettere risalirebbero già alla prima indagine lampo del 2017, quando Andrea Sempio finì per la prima volta sotto la lente della Procura di Pavia. Un fascicolo durato pochi mesi ma costato, secondo le ricostruzioni circolate in questi giorni, circa 50mila euro tra avvocati, consulenti e perizie difensive.

Una cifra enorme per una famiglia comune. E oggi, con la nuova inchiesta riaperta nel 2025 e destinata quasi certamente a sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio, il peso economico rischia di diventare ancora più devastante.

“Ci siamo mangiati migliaia di euro per le vostre indagini difensive e da innocenti”, avrebbe scritto Daniela Ferrari, convinta che il figlio stia pagando per accuse ingiuste.

L’attacco diretto ad Alberto Stasi

Nelle lettere la donna si rivolgerebbe direttamente anche ad Alberto Stasi e alla sua famiglia. “Non ti insulto nemmeno, basta che ti guardi allo specchio”, è una delle frasi più dure attribuite alla madre di Sempio, che considera Stasi il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

Un passaggio che fotografa la frattura insanabile tra le due parti mentre il caso continua a essere riscritto da nuove consulenze, intercettazioni, impronte e ricostruzioni investigative.

Daniela Ferrari avrebbe chiamato in causa anche la madre di Stasi, dopo alcune dichiarazioni televisive in cui difendeva l’innocenza del figlio: “Dovresti fare una bella visita dall’oculista e te li do io i soldi”.

La nuova inchiesta e il rischio processo

Il paradosso giudiziario è evidente. Da una parte Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni, che potrebbe tentare la strada della revisione se le nuove indagini dovessero smontare il quadro accusatorio originario. Dall’altra Andrea Sempio, che rischia invece di affrontare un lungo processo penale con costi enormi e una pressione mediatica senza precedenti.

La famiglia Sempio continua a sostenere con forza l’innocenza del figlio.

“Stiamo pagando qualcosa di ingiusto”, avrebbe scritto ancora Daniela Ferrari nelle lettere oggi riemerse. Continua a leggere su La Capitale.