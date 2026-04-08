Durante “Indagini Aperte”, la Iena Alessandro De Giuseppe lascia intendere che esista materiale ancora inedito sul delitto di Garlasco. Tra dichiarazioni su Ignoto2, tensioni durante i dragaggi e nuovi testimoni, il quadro torna a muoversi, ma resta sospeso tra suggestione e verifiche

Garlasco, Le Iene su Ignoto2. Una parola, un’allusione, un dettaglio lasciato cadere nel momento giusto. E le ultime dichiarazioni di Alessandro De Giuseppe, storico inviato de Le Iene, si inseriscono perfettamente in questo schema. Durante un’ora intensa di “Indagini Aperte”, il giornalista è tornato a parlare del lavoro portato avanti per anni sul delitto di Chiara Poggi, lasciando emergere elementi che, più che risposte, aprono nuovi interrogativi.

Il punto non è tanto quello che viene detto esplicitamente, quanto quello che si lascia intendere. Perché tra le righe, De Giuseppe suggerisce che esista ancora materiale non divulgato, testimonianze raccolte e mai mandate in onda, e una narrazione che potrebbe arricchirsi di ulteriori tasselli. Un patrimonio di informazioni che, a suo dire, attende solo il momento giusto per essere mostrato.

Le nuove dichiarazioni su Garlasco e il nodo Ignoto2

Uno dei passaggi più delicati riguarda il riferimento a una testimonianza definita “impensabile”. Secondo quanto raccontato, si tratterebbe di una persona legata al contesto di Garlasco e vicina a qualcuno potenzialmente coinvolto nelle indagini. Un elemento che, se confermato, potrebbe intrecciarsi con la pista di Ignoto2, tema già emerso nel dibattito investigativo e mediatico.

Su questo punto, però, le parole restano volutamente vaghe. Nessun nome, nessun dettaglio verificabile, nessuna indicazione precisa che consenta di collocare la dichiarazione in un quadro probatorio.

Ed è proprio qui che si gioca la linea sottile tra informazione e suggestione. Perché in un caso come quello di Garlasco, ogni accenno a nuovi testimoni o a piste alternative produce inevitabilmente un effetto amplificato.

Il canale di Tromello e quella tensione durante i dragaggi

Tra gli elementi che hanno colpito di più c’è una frase destinata a far discutere: “Qualcuno era veramente molto nervoso mentre dragavano il canale di Tromello”. Un’immagine potente, che richiama una delle fasi più delicate delle ricerche successive alle dichiarazioni del super testimone.

Anche in questo caso, però, il dato resta sospeso. Chi era quella persona? Perché era nervosa? Era un comportamento rilevante o una semplice percezione? Senza risposte precise, la frase rischia di trasformarsi in un elemento evocativo più che informativo. Ma proprio per questo continua a circolare, alimentando ipotesi e letture.

Il canale di Tromello torna così al centro della scena, non tanto per ciò che ha restituito, quanto per il clima che avrebbe accompagnato quelle operazioni. Un clima che, nelle parole di De Giuseppe, appare carico di tensione, ma che necessita di essere collocato in un contesto verificabile per assumere un peso concreto.

Il rapporto con Alberto Stasi e il dibattito sulla sentenza

C’è poi un altro piano, più emotivo ma non meno significativo. De Giuseppe racconta il suo rapporto con Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, soffermandosi su un recente incontro e su un legame personale che negli anni si è consolidato. Un passaggio che sposta momentaneamente il racconto dal terreno investigativo a quello umano.

Il giornalista torna anche a esprimere una posizione critica sulla sentenza, in particolare sul tema della violenza riconosciuta nel delitto e sull’assenza dell’aggravante. Un punto che negli anni ha alimentato discussioni tra esperti, osservatori e opinione pubblica, e che continua a essere oggetto di interpretazioni divergenti. Continua a leggere su La Capitale.