Uno dei due piloti è stato recuperato, mentre proseguono le ricerche per il secondo, di cui non si hanno notizie certe. Fonti iraniane parlano anche di una possibile cattura, non confermata

L’Iran ha abbattuto un caccia statunitense nei propri cieli e uno dei due piloti a bordo è stato tratto in salvo, mentre proseguono le ricerche per l’altro membro dell’equipaggio, di cui non si hanno notizie certe. Lo riferiscono fonti americane citate dai media internazionali.

Secondo quanto riportato, il velivolo colpito sarebbe un F-15E, un aereo con equipaggio di due persone. Le autorità statunitensi hanno confermato che uno dei piloti è stato recuperato, mentre è in corso una complessa operazione di ricerca e soccorso per individuare il secondo.

L’abbattimento è stato rivendicato anche da fonti iraniane, che parlano di un intervento dei sistemi di difesa aerea del Paese. Teheran avrebbe inoltre avviato operazioni sul terreno per localizzare il pilota disperso.

Media iraniani riferiscono, senza conferme indipendenti, anche della possibile cattura del secondo pilota da parte delle forze dei Pasdaran. Parallelamente, immagini diffuse dai canali legati alle Guardie Rivoluzionarie mostrerebbero il sedile eiettabile del jet, indicato come prova del fatto che almeno uno dei militari sia sopravvissuto all’impatto.

L’episodio si inserisce nel contesto dell’escalation militare tra Stati Uniti e Iran iniziata a fine febbraio e rappresenta, secondo fonti Usa, il primo abbattimento di un caccia americano dall’inizio del conflitto.

Nelle stesse ore, fonti di stampa hanno riportato anche la caduta di un secondo velivolo statunitense nell’area del Golfo, mentre Teheran avrebbe respinto proposte di tregua avanzate da Washington, segnalando un ulteriore irrigidimento della crisi.

Trump: abbattimento jet Usa non influirà sui negoziati con l'Iran

Il presidente americano Donald Trump, in una breve intervista telefonica, si è rifiutato di discutere i dettagli delle operazioni di ricerca e soccorso in Iran, a seguito dell'abbattimento di un jet americano, esprimendo frustrazione per la copertura mediatica di quella che è, chiaramente, un'operazione militare intensa e delicata. In una breve intervista telefonica a Garrett Haake di Nbc News, Trump, alla domanda se gli eventi odierni influiranno su eventuali negoziati con l'Iran, ha replicato «No, affatto. No, è guerra. Siamo in guerra, Garrett».