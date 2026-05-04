Teheran accusa Washington di rallentare il negoziato e invita a un approccio più pragmatico per chiudere il conflitto
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Teheran accusa Washington di rallentare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto e invita gli Stati Uniti ad abbandonare “richieste massimaliste”. A dirlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, secondo cui la responsabilità dello stallo negoziale ricadrebbe sulla controparte americana.
Il rappresentante di Teheran ha sottolineato che un reale avanzamento del dialogo potrà avvenire solo attraverso un approccio più pragmatico e meno rigido da parte di Washington, ribadendo la disponibilità dell’Iran a proseguire sulla via diplomatica.
Nella serata di ieri, fonti iraniane avevano fatto sapere che il governo stava ancora valutando la risposta degli Stati Uniti al piano in 14 punti presentato da Teheran, considerato la base per un possibile accordo volto a fermare le ostilità.
Il dossier resta dunque aperto, con le parti impegnate in un confronto che, al momento, non registra passi decisivi verso una soluzione condivisa.