«Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico». Lo ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sottolineando: «Il nostro criterio è rappresentato dai risultati concreti che dobbiamo ottenere (durante i colloqui con gli Stati Uniti) per adempiere ai nostri impegni. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti».

Intervenendo oggi in una sessione online del Parlamento, Ghalibaf, che è anche il capo negoziatore nei colloqui Iran-Usa, ha aggiunto: «Il nemico è in una nuova fase di guerra con l'Iran, attraverso la pressione economica e la propaganda mediatica per seminare discordia nel Paese al fine di compensare il suo fallimento militare e anche per costringerci a sottometterci. Noi dobbiamo mantenere l'unità». «I messaggi e la guida della Guida Mojtaba Khamenei sono la nostra mappa stradale», ha aggiunto, citato dall'Irna.