Una domenica di Pasqua si è trasformata in tragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, dove un bambino di 8 anni è morto in un incidente avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Il piccolo viaggiava su una moto guidata dal padre.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo si sarebbe scontrato con un’auto. Dopo l’impatto, la moto avrebbe perso il controllo andando a finire contro il guardrail laterale, con il conseguente sbalzo dei due occupanti. Per il bambino non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, compreso l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza immediata, ma le condizioni del piccolo si sono rivelate subito gravissime.

Il padre è rimasto ferito nello schianto. Al momento le cause precise dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e toccherà ai rilievi ricostruire la dinamica esatta dello scontro tra la moto e l’auto coinvolta.