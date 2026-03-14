Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam e secondo il sindaco, Femke Halsema, si tratterebbe di un attacco mirato. Lo riferiscono i media olandesi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e i danni alla scuola sono stati limitati. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza che sembrano mostrare una persona far detonare un ordigno. Da quando sono iniziati gli attacchi congiunti Stati Uniti e Israele contro l'Iran il mese scorso, scuole, sinagoghe e istituzioni ebraiche in tutto il mondo hanno rafforzato le misure di sicurezza.

L'attacco è stato rivendicato da un gruppo islamico che ha pubblicato un video che sembra mostrare l'esplosione di un ordigno. Lo riferisce Times of Israel, facendo riferimento a un filmato postato dall'Islamic Movement of the Companions of the Right. Il gruppo estremista di recente formazione è stato anche collegato a diversi altri attacchi antisemiti negli ultimi giorni, tra cui un'esplosione simile avvenuta ieri fuori da una sinagoga a Rotterdam, che ha causato un breve incendio e danni all'edificio, e per la quale sono stati arrestati quattro sospetti dalla polizia olandese.