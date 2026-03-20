Spese enormi per il conflitto iniziato per colpire le strutture militari e di potere della Repubblica islamica. I media: altre navi e 4mila marines americani in arrivo in Medio Oriente

La guerra contro l'Iran è costata finora oltre 25,3 miliardi di dollari ai contribuenti statunitensi, secondo il sito Iran War Cost Tracker che monitora in tempo reale le spese del conflitto. "Il calcolo si basa sulle informazioni che il Pentagono ha presentato al Congresso: 11,3 miliardi di dollari nei primi sei giorni, più 1 miliardo al giorno in modo continuativo", spiegano i promotori del progetto.

Secondo le stesse fonti, analisi indipendenti suggeriscono che il costo reale potrebbe essere significativamente più elevato. Dal 28 febbraio, Stati uniti e Israele conducono attacchi contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di ridurne le capacità militari e colpire la struttura di potere del Paese.

Intanto l'esercito statunitense sta accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell'area del Golfo. Lo afferma 'Newsmax' citando funzionari americani. In totale - viene spiegato - si prevede l'invio di tre imbarcazioni e circa 4mila militari. Fra loro ci sarebbe anche il gruppo anfibio Boxer. Secondo le fonti marinai e marines avrebbero abbreviato il periodo di congedo dopo aver completato la certificazione e l'addestramento per accelerare il loro dispiegamento.