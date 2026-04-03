Il presidente Usa punta di nuovo lo Stretto chiuso dagli ayatollah: «Sarebbe una “miniera d’oro” per il mondo». Qualche giorno fa aveva detto che intervenire sull’area non era compito degli Stati Uniti

«Con un po' più di tempo, potremmo facilmente aprire lo Stretto di Hormuz, impadronirci del petrolio e fare una fortuna. Sarebbe una vera e propria "miniera d'oro” per il mondo». È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le ultime parole di Trump sembrano andare contro le sue dichiarazioni dei giorni scorsi, quando aveva detto che garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz «non è compito nostro» e ha invece criticato altri Paesi, compresi gli alleati degli Stati Uniti, per non essere intervenuti a proteggere lo Stretto dagli attacchi iraniani alle navi.

Il post di Trump di oggi sembra invece riflettere alcune osservazioni fatte in privato questa settimana, in cui ha espresso il desiderio di continuare la guerra e provare a prendere il petrolio iraniano, ma ha detto che «è un peccato» che non sembri esserci pazienza nel popolo Usa per questo sforzo.