Non è cosciente e non è in grado di governare l'Iran. Sono queste le ultime notizie riguardanti Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana che sarebbe ricoverato in un ospedale di Qom. Arrivano dal Times e vengono rilanciate dai media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. «Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime», si legge in una nota.

Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la condizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei.



Intanto una delle sette navi mercantili di proprietà malese rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz ha ottenuto il permesso di transito e sta ora facendo rotta verso la sua destinazione. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri malese su 'X', spiegando che l'autorizzazione è arrivata dopo «incontri diplomatici di alto livello» e colloqui "costruttivi" con funzionari iraniani guidati da Anwar Ibrahim, primo ministro malese.