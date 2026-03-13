«Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali». Con queste parole Donald Trump ha lanciato una minaccia all’Iran in un post pubblicato sul social Truth Social, mentre il conflitto avviato da Stati Uniti e Israele si avvicina al traguardo delle due settimane.

Il presidente americano sostiene che l’America sta «distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran dal punto di vista militare, economico e sotto ogni altro aspetto». Trump ha poi attaccato il The New York Times, accusando il quotidiano di fornire una lettura distorta della situazione: «Se leggeste quel giornale fallimentare, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo», ha affermato contestando le analisi pubblicate dal giornale newyorkese.

«La Marina iraniana è stata annientata, la loro Aeronautica non esiste più. Missili, droni e tutto il resto vengono decimati e i loro leader sono stati spazzati via dalla faccia della Terra», prosegue snocciolando i risultati ottenuti nell'operazione Epic Fury. «Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo necessario: guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni, e ora io, come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, li sto uccidendo. Che grande onore poterlo fare!», conclude.

Il messaggio alle petroliere: «Attraversate lo Stretto»

Il messaggio del presidente arriva dopo una giornata di relativo silenzio. Trump, nelle ultime 24 ore, si è limitato ad un paio di post in particolare per disinnescare l'allarme legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz e all'aumento dei prezzi. Le petroliere, dice Trump in un'intervista che verrà trasmessa oggi da Fox News, «dovrebbero mostrare un po' di attributi e attraversare lo Stretto. Non c'è nulla da temere», gli iraniani «non hanno più una Marina, abbiamo affondato tutte le loro navi».