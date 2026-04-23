L’Onu sta «lavorando» per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza dell’Unifil, la cui missione termina a dicembre. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace.

Il Consiglio di sicurezza ha richiesto «opzioni per una possibile presenza dell’Onu dopo l’Unifil» e «dobbiamo presentare queste raccomandazioni (…) entro il 1° giugno di quest’anno», ha affermato Jean-Pierre Lacroix in una conferenza stampa a Ginevra.