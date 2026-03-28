Il presidente francese riferisce di aver parlato con il leader dopo l’assalto alla sua residenza. Parigi ribadisce il proprio impegno a fianco dei partner iracheni
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Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto su X di aver parlato con il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, al quale ha espresso il proprio sostegno dopo «l’inaccettabile attacco» avvenuto in mattinata contro la sua residenza a Dohuk.
Nel messaggio, Macron ha sottolineato che «la sovranità dell’Iraq, e del Kurdistan al suo interno, è essenziale per la stabilità regionale», richiamando la necessità di evitare un ulteriore aggravamento della crisi.
Il capo dell’Eliseo ha quindi invitato a fare «tutto il possibile per impedire che l’Iraq venga trascinato nell’attuale escalation», ribadendo infine che «la Francia resta impegnata a sostenere i suoi partner iracheni».