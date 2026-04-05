Il presidente americano ha avvertito che martedì colpirà centrali elettriche e ponti iraniani se Teheran non permetterà il passaggio nello Stretto di Hormuz, definendo la situazione «un inferno»
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Donald Trump minaccia di colpire «martedì» le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz.
«Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - VEDRETE! Sia lode ad Allah», ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all'Iran per fare «un accordo o aprire Hormuz».