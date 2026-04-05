Il presidente americano ha avvertito che martedì colpirà centrali elettriche e ponti iraniani se Teheran non permetterà il passaggio nello Stretto di Hormuz, definendo la situazione «un inferno»

Donald Trump minaccia di colpire «martedì» le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz.

«Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - VEDRETE! Sia lode ad Allah», ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all'Iran per fare «un accordo o aprire Hormuz».