Per giornali e agenzie internazionali il voto sulla riforma Nordia indebolisce la premier. Timori dalla Germania per la «nuova incertezza italiana», dai paesi arabi la preoccupazione che un’Italia instabile perda la sua funzione di ponte tra Europa e Nord Africa

La sconfitta subita da Giorgia Meloni al Referendum sulla riforma della giustizia ha incrinato l’immagine di invincibilità politica della premier e rilanciato le opposizioni in vista delle elezioni generali del prossimo anno. Lo rileva l’edizione europea del portale Politico.

Il No si è imposto con oltre il 53 per cento, in un contesto caratterizzato da un’affluenza elevata, pari al 59 per cento, trasformando il voto in un giudizio più ampio sull’operato del governo. La bocciatura della riforma, difesa dall’esecutivo come strumento per correggere un sistema giudiziario ritenuto politicizzato, viene ora interpretata come il primo grave passo falso del mandato di Meloni.

Secondo l’analisi di Politico, il voto indebolisce Meloni anche sul piano delle riforme istituzionali, compresa l’ipotesi di rafforzare il ruolo del premier con mandato fisso ed elezione diretta. Per la presidente del Consiglio si apre una fase più incerta, con la necessità di riprendere rapidamente l’iniziativa politica, anche per evitare che il peggioramento del contesto economico e l’esaurimento dei fondi europei accrescano la pressione sul governo.

Il panorama internazionale segue il referendum

La consultazione è stata seguita con attenzione anche all’estero.

Negli Stati Uniti, il New York Times ha sottolineato come il voto rifletta una profonda spaccatura tra aree urbane e province, definendolo «una chiara manifestazione di un elettorato stanco di soluzioni tecnocratiche». Il Washington Post ha considerato l’esito un test di maturità per le istituzioni democratiche italiane in un momento di forte pressione inflattiva.

Le reti televisive americane, come CNN, ABC News e CBS News, hanno interrotto la programmazione ordinaria per collegamenti dai seggi di Roma e Milano, evidenziando un’affluenza «segno di una partecipazione civile vivace ma polarizzata». CNN ha sottolineato come l’instabilità italiana sia vista dai mercati come un rischio sistemico per l’intera Eurozona.

Il Financial Times ha analizzato le ricadute economiche, avvertendo che «la volatilità dello spread rifletterà l’incertezza sulla capacità del governo di attuare le riforme promesse». Axios ha evidenziato la velocità della reazione dei mercati tecnologici e finanziari e l’impatto potenziale sull’attrazione di investimenti esteri, in particolare nel settore della transizione ecologica.

L’attenzione europea: Francia, Germania e Spagna

In Francia, Le Monde ha dedicato la prima pagina all’esito delle urne, descrivendo il voto come «una sfida all’ordine stabilito che mette a nudo le fragilità della coalizione di governo», analizzando in particolare il distacco dei giovani dalle narrative tradizionali. Le Figaro ha invece posto l’accento sulla necessità di un’Italia forte per mantenere l’equilibrio dell’asse franco-tedesco, citando la «governance chiara per affrontare le sfide migratorie e di sicurezza comune».

In Germania, Der Spiegel ha parlato di «nuova incertezza italiana», domandandosi se il risultato possa innescare una reazione a catena nel resto dell’Unione. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ha lodato la resilienza delle istituzioni italiane, avvertendo però che «il paese non può permettersi un lungo periodo di paralisi decisionale».

In Spagna, El País ha definito il voto un «termometro del malcontento sociale nel sud Europa», mentre El Mundo ha evidenziato come la vittoria o la sconfitta di determinate istanze possa rinvigorire movimenti analoghi nel Paese, concordando su una fase di «ridefinizione della propria identità politica nel contesto post-pandemico».

Le letture russe, arabe e britanniche

Le agenzie russe Ria Novosti e Tass hanno riportato i dati con precisione, sottolineando le implicazioni sulla politica estera italiana. Tass ha parlato di «una crescente insofferenza dei cittadini verso le direttive imposte da Bruxelles», leggendo nel risultato una possibile crepa nella compattezza del blocco occidentale.

Al Jazeera ha evidenziato come un’Italia politicamente frammentata possa perdere il ruolo di «ponte naturale tra l’Europa e il Nord Africa», citando analisti che temono un disimpegno italiano dai dossier energetici in Libia ed Egitto.

La BBC ha mantenuto uno stile asciutto e istituzionale, con grafici sui flussi elettorali, mentre il Guardian, fedele alla linea progressista, ha espresso preoccupazione per l’avanzata delle narrative sovraniste, titolando: «L’Italia vota, ma l’ombra della divisione si allunga sul futuro dei diritti civili».