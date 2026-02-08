«Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in merito agli scontri ieri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi.

«Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine – aggiunge Meloni – , alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti».

Nel primo giorno dei Giochi, un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha mandato in tilt i treni di mezza Italia, con ritardi e cancellazioni risoltesi soltanto nel pomeriggio e disagi per migliaia di viaggiatori. I sospetti degli inquirenti ricadono sugli anarchici, ma al momento non ci sono rivendicazioni e non possono essere esclusi altri moventi.

All’alba di sabato, il nodo ferroviario di Bologna Centrale – chiave per la circolazione tra nord e sud – e quello di Pesaro sulla linea Adriatica sono stati colpiti da danni dolosi. A Bologna, nella stazione di Castel Maggiore, sono stati bruciati cavi e un deviatoio, con l’utilizzo di rudimentali ordigni incendiari ritrovati dalla polizia scientifica. A Pesaro, invece, un incendio doloso ha interessato una cabina dedicata a uno scambio, costringendo l’intervento dei vigili del fuoco.

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti e sta cercando di ricostruire modalità e responsabilità, senza escludere alcuna ipotesi, nemmeno quella di un atto terroristico. Le modalità e la concomitanza con il primo giorno delle Olimpiadi fanno pensare a un atto dimostrativo di matrice anarchica, sul modello di quanto avvenuto in Francia nel 2024.