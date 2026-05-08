Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro, caratterizzato da un clima di grande cordialità, è avvenuto nella Sala dei Galeoni dopo l'accoglienza ufficiale da parte del consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. Alla delegazione statunitense si è unito l'ambasciatore Tilman J. Fertitta. In precedenza, Rubio ha fatto tappa alla Farnesina per un bilaterale con il vicepremier Antonio Tajani. Durante il colloquio, Tajani ha consegnato all'ospite una ricerca genealogica sulle sue origini piemontesi, gesto che Rubio ha definito "un'ispirazione per la futura collaborazione"



«È un momento speciale ricevere tutte queste informazioni ed è un'esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione, conoscerla e connetterci al passato, sperando che serva anche da ispirazione su come possiamo lavorare insieme in futuro», ha affermato Rubio.

«Sono convinto che l'Europa ha bisogno dell'America, l'Italia ha bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Queste sono le relazioni transatlantiche, l'unità dell'Occidente è fondamentale», è quanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato al segretario di Stato Marco Rubio.



Al centro del confronto, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l'Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba.