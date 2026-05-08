Sull’invio di navi italiane nello stretto di Hormuz il vicepremier taglia corto: «Non ho gli elementi per decidere, quindi chiedete al ministro degli Esteri e al ministro della Difesa, di cui mi fido»

In occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita Buzzi a Milano, il vicepremier Matteo Salvini ha commentato positivamente l'incontro tra la premier Meloni e il segretario di Stato USA, Marco Rubio. Definendo gli Stati Uniti come “la più grande democrazia del mondo", il ministro delle Infrastrutture ha sottolineato l'importanza del dialogo costante con Washington, minimizzando l'ipotesi di precedenti tensioni da sanare.

Quanto all'ipotesi di un invio di navi italiane nello stretto di Hormuz anche in presenza di un cessate il fuoco ma senza una fine definitiva della guerra, Salvini ha tagliato corto: «Se ne stanno occupando colleghi ministri di cui mi fido e quindi se chiedete a loro saranno più precisi. Io mi occupo di altro genere di navi, quelle passeggeri. Non ho gli elementi per decidere, quindi chiedete al ministro degli Esteri e al ministro della Difesa, di cui mi fido».