Carlo Conti rivela al Tg1 il cast completo del Festival: tra ritorni illustri, debutti e nomi emergenti, sul palco dell’Ariston sfilerà una line-up che unisce generazioni e stili diversi

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 delle 13.30 i 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Un cast eterogeneo, che mescola nomi affermati, ritorni prestigiosi e nuove generazioni della musica italiana.

Tra gli artisti selezionati figurano Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez insieme a Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane e Luchè.

A completare la rosa dei 30 Big ci sono Raf, le Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, la coppia artistica formata da Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e un’icona come Patty Pravo.

L'annuncio ufficiale segna l’inizio del conto alla rovescia per una nuova edizione del Festival che si preannuncia ricca di generi, stili e personalità differenti, nel segno della varietà musicale voluta da Conti.