L’Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) ha presentato una serie di azioni che governi, imprese e famiglie possono intraprendere per attenuare l'impatto economico sui consumatori derivante dalle perturbazioni dei mercati petroliferi causate dalla guerra in Medio Oriente.

Ecco le azioni immediate suggerite per ridurre la domanda.

1. Smart working, laddove possibile

Riduce il consumo di petrolio dovuto agli spostamenti casa-lavoro, soprattutto ove il lavoro si presti al telelavoro.

2. Ridurre i limiti di velocità in autostrada di almeno 10 km/h

Velocità inferiori riducono il consumo di carburante per autovetture, furgoni e camion.

3. Incentivare il trasporto pubblico

Lasciare l'auto privata per viaggiare su autobus e treni può abbassare rapidamente la domanda di petrolio.

4. Alternare l'accesso delle auto private alle strade nelle grandi città in giorni diversi

I sistemi di rotazione delle targhe possono ridurre la congestione e anche il consumo di maggiore carburante.

5. Incrementare il car sharing e adottare pratiche di guida ecologiche e virtuose

Un'auto condivisa oppure un viaggio con più persone a bordo possono far scendere rapidamente i consumi di benzina e diesel.

6. Guida efficiente per i veicoli commerciali e per la consegna delle merci

Possono aiutare anche migliori pratiche di guida, manutenzione dei veicoli e ottimizzazione del carico.

7. Deviare l'uso del Gpl dal trasporto

La conversione dei veicoli bifuel e convertiti da Gpl a benzina può preservare il Gpl per cucinare e altre esigenze essenziali.

8. Evitare i viaggi aerei laddove esistano alternative

Ridurre il viaggio in aereo può alleviare presto la pressione sui mercati del carburante per il settore.

9. Ove possibile, passare ad altre soluzioni moderne per cucinare

Incentivare la cottura elettrica e altre soluzioni moderne e green può ridurre la dipendenza dal Gpl.

10. Sfruttare la flessibilità nell'utilizzo delle materie prime petrolchimiche e implementare misure di efficienza e manutenzione a breve termine

L'industria può contribuire a liberare il Gpl per usi essenziali, riducendo al contempo il consumo di petrolio attraverso rapidi miglioramenti operativi.