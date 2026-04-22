Durante i colloqui previsti domani a Washington con Israele, il Libano chiederà l'estensione di un mese della tregua. Lo riporta Afp, citando una fonte ufficiale.

«Beirut chiederà la proroga del cessate il fuoco e la cessazione da parte di Tel Aviv delle operazioni di demolizione e distruzione nelle zone in cui è presente», ha dichiarato la fonte. Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato invece che «sono in corso contatti per prolungare la tregua», in scadenza domenica, «di dieci giorni».