Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia. L'aereo con a bordo i due italiani, di rientro dal Venezuela, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini.

Trentini e Burlò sono stati liberati ieri dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela. Ad annunciare il loro rilascio è stato il ministro Tajani, che ha parlato di "svolta" grazie alla decisione della presidente ad interim Delcy Rodriguez di liberare i prigionieri politici.

«La prima cosa che mi ha detto è che la detenzione è stata veramente durissima. Mi ha detto, non so che cosa sia Alcatraz, ma immagino che sia qualcosa di molto simile a quello che ho sperimentato io». Comunque lo stato d'animo era «molto reattivo, molto presente a sé stesso, memoria di ferro e molto su di morale», ha affermato ai microfoni di Rainews 24 Maurizio Basile, legale di Burlò, prima di incontrarlo a Ciampino.