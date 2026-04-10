Nell’analisi del direttore di Limes il punto non è solo la fragilità della tregua tra Stati Uniti e Iran, ma il quadro complessivo di una crisi fuori controllo, con Netanyahu descritto come vero dominus dell’operazione, Trump indebolito e perfino il Vaticano finito nel mirino del Pentagono

Lucio Caracciolo entra nel cuore della crisi e lo fa con parole che pesano come macigni. Il punto più esplosivo della sua analisi riguarda Donald Trump e l’ipotesi che, nel momento più teso dello scontro con l’Iran, il presidente americano abbia davvero pensato di chiudere la partita con l’arma più estrema. Secondo Caracciolo, quando Trump parlava della possibilità di “finire tutto in una notte”, il riferimento sarebbe stato ormai piuttosto chiaro: la bomba atomica.

L’ipotesi nucleare evocata da Caracciolo

È questo il passaggio che più colpisce, perché sposta il discorso dal terreno della propaganda a quello di uno scenario che, se preso sul serio, mostra quanto il mondo sia stato vicino a una soglia drammatica. Il direttore di Limes a La7 non presenta questa possibilità come una provocazione astratta, ma come un rischio reale rimasto sullo sfondo della crisi. Un rischio che, a suo giudizio, non può essere escluso quando si parla di Trump, della sua retorica e della sua idea di forza.

Subito dopo, però, lo stesso analista introduce un elemento decisivo: il presidente degli Stati Uniti non può lanciare da solo un ordigno nucleare senza il passaggio attraverso le gerarchie militari. Ed è proprio lì che, secondo lui, si troverebbe l’argine estremo. Il punto, insomma, è che il pericolo esiste, ma esiste anche una catena di comando che potrebbe bloccarlo. Una constatazione che non rassicura davvero: al contrario, rende ancora più impressionante l’idea che un simile scenario sia stato anche solo preso in considerazione.

Una tregua fragile e un quadro peggiorato

Caracciolo parte da una premessa netta e pessimista: la situazione, anziché migliorare, sarebbe peggiorata nel giro di poche ore. Le speranze di un cessate il fuoco, nella sua lettura, si sarebbero dissolte quasi subito. A far saltare il banco sarebbe stata soprattutto la prosecuzione dell’offensiva israeliana, con bombardamenti che avrebbero allargato ulteriormente il fronte e svuotato di senso qualsiasi ipotesi di tregua stabile.

Il ruolo di Netanyahu secondo l’analista geopolitico

Qui l’analisi diventa ancora più dura. Per Caracciolo, Benjamin Netanyahu non sarebbe un semplice alleato degli Stati Uniti, ma il vero regista dell’intera operazione. Trump, in questa lettura, appare quasi come un esecutore, non come il dominus della strategia. È un rovesciamento fortissimo dei rapporti di forza normalmente raccontati, ma coerente con il ragionamento dell’analista: la Casa Bianca, invece di guidare, inseguirebbe. E Israele, o meglio Netanyahu, detterebbe tempi, obiettivi e intensità dello scontro.

Caracciolo arriva a dire che oggi gli Stati Uniti sarebbero governati da Israele, o più precisamente da Netanyahu. È una formula brutale, destinata a far discutere, ma che rende bene il senso della sua lettura geopolitica: Washington non controllerebbe più davvero la crisi mediorientale, ne sarebbe piuttosto trascinata. E questo spiegherebbe anche l’incapacità di Trump di fermare l’escalation, nonostante il costo politico e strategico sempre più alto.

Iran più forte, Hormuz bloccato e vittoria solo proclamata

Altro punto centrale dell’analisi è il bilancio concreto della guerra.

Nella lettura di Caracciolo, l’Iran non esce affatto piegato. Anzi. Il regime resterebbe in piedi, forse perfino rafforzato nella sua durezza interna. Lo Stretto di Hormuz continuerebbe a rappresentare un punto nevralgico e l’uranio resterebbe sotto controllo iraniano. In questo quadro, parlare di vittoria totale americana, come farebbero alcuni vertici militari statunitensi, appare al geopolitico una forzatura propagandistica più che una fotografia della realtà.

Ed è proprio questo il nodo: la distanza crescente tra il racconto politico e la situazione effettiva sul terreno. Da una parte le dichiarazioni trionfali, dall’altra una regione ancora incendiata, una tregua fragilissima e un avversario che non appare neutralizzato. Per Caracciolo, insomma, la crisi non è stata chiusa: è stata soltanto congelata in modo precario, con tutte le sue contraddizioni ancora aperte. Continua a leggere su La Capitale.