«La guerra in Iran è quasi finita. La considero molto vicina alla fine». È quanto dichiarato dal presidente americano Donald Trump a Fox, secondo quanto riportato su X da Maria Bartiromo, la anchor che lo ha intervistato. L'intervista andrà in onda nel pomeriggio italiano.

«Se me ne andassi ora» dall'Iran, a Teheran «ci vorrebbero 20 anni per ricostruire il Paese. E non abbiamo ancora finito. Vedremo cosa accadrà. Credo che vogliano raggiungere un accordo a tutti i costi», ha osservato ancora Trump. Il presidente Usa ha quindi ribadito che la guerra era necessaria per disarmare l'Iran delle sue capacità sul nucleare: «Se non l'avessi fatto, Teheran avrebbe l'arma nucleare».

Intanto si va verso nuovi colloqui: «Nei prossimi due giorni potrebbe succedere qualcosa», dice il presidente americano al New York Post preannunciando eventuali novità entro 24-48 ore. La sede dell'incontro potrebbe essere ancora Islamabad, 'campo neutro' scelto già sabato scorso. «È più probabile e sapete perché? Perché il feldmaresciallo sta facendo un grande lavoro», aggiunge Trump, riferendosi al feldmaresciallo del Pakistan, il generale Asim Munir. Poco prima, sempre al New York Post, non aveva escluso del tutto un'alternativa europea, ma al momento la preferenza della Casa Bianca sembra orientata su Islamabad.