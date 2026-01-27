Centinaia di migliaia di americani protestano, tv e stampa hanno paura di documentare la sollevazione popolare. Ma non è più tempo di stare a guardare: dagli Usa potrebbe partire la peggiore crisi internazionale mai vista

Donald Trump non è un incidente della storia. Sa esattamente cosa fare, quando e con chi. Odia le regole, la civiltà occidentale, l’Europa dei principi, dei valori e della libertà. Vuole essere non solo imperatore degli Stati Uniti, ma nel suo delirio sogna di essere il Re di tutto il mondo.

Rieletto nel 2025 con 91 accuse penali pendenti, evita il carcere grazie a rinvii infiniti e immunità totale legata alla presidenza.

Ora il suo unico obiettivo è annullare le midterm di novembre 2026. Sa che le perderebbe: i consensi crollano, la fiducia è svanita, l’economia arranca e il debito pubblico esplode. Perdere il controllo del Congresso significherebbe affrontare 34 capi d’accusa in Georgia e New York, fine dell’impunità e rischio carcere.

Per questo alimenta la guerra civile. La sta cercando. Farà di tutto per scatenarla.

Nei tweet di questo mese accusa i democratici di «tradimento» e invoca «la rivoluzione». Minaccia giudici, giornalisti, governatori e sindaci. Il 24 gennaio li ha definiti «farsa truccata» su Truth Social. Che cosa dovrebbe dire di più chiaro?

Il segnale più sinistro? Sotto la Casa Bianca, dal 10 gennaio, sta realizzando un «bunker di sicurezza» camuffato da sala da ballo per gala presidenziali. Fonti del Washington Post del 23 gennaio parlano di un bunker a 20 metri di profondità, con uscite blindate e provviste per mesi.

Non è paranoia: Trump ha già twittato «sospenderei la Costituzione per i brogli» (dicembre 2025). Ha bisogno di caos, di strade incendiate e sangue. «Se il popolo si ribella, intervengo io», ha dichiarato in un comizio a Miami il 18 gennaio.

L’America rischia lo strappo finale. Centinaia di migliaia di americani protestano in tutti gli Stati, ma televisioni e stampa locale hanno paura di documentare la sollevazione popolare.

Ma non è più tempo di stare a guardare o fingere di non capire. Dall’America potrebbe partire la peggiore crisi internazionale mai vista. Fingere di non capire significa essere complici.

I nostri figli un giorno chiederanno: tu, nel 2026, da che parte stavi?