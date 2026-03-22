Gli Stati Uniti minacciano un attacco alle centrali elettriche iraniane se Teheran non garantirà l’apertura completa dello stretto entro 48 ore
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«Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!». È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato ad un post su Truth.
Immediata la replica dell'esercito iraniano che ha annunciato che prenderà di mira le strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell'acqua nella regione se Trump metterà in pratica le minacce. «Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico - afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell'esercito, Khatam al-Anbiya -, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira».