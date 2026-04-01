Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in discussione il rapporto transatlantico con la Nato come mai prima d’ora, dichiarando che gli Stati Uniti dovranno «riesaminare» la loro relazione con l’alleanza militare una volta terminata la guerra contro l’Iran.

«Credo che purtroppo non ci siano dubbi sul fatto che, una volta terminato questo conflitto, dovremo riesaminare questa relazione. Dovremo riesaminare l’interesse che presenta la Nato per il nostro Paese nel quadro di questa alleanza», ha detto Rubio a Fox News, aggiungendo che spetterà al presidente Donald Trump decidere in merito.

«Se siamo arrivati al punto in cui l’alleanza Nato ci impedisce di utilizzare basi, in cui non possiamo più usarle efficacemente per difendere gli interessi degli Stati Uniti, allora la Nato è una strada a senso unico», ha affermato il segretario di Stato.

«La Nato si riduce quindi semplicemente alla presenza delle nostre truppe in Europa per difendere l’Europa. Quando abbiamo bisogno del loro permesso per usare le loro basi militari, la loro risposta è “no”? Allora perché siamo nella Nato? Dobbiamo porci questa domanda», ha aggiunto Rubio.