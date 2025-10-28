La vittima, una donna brasiliana, circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell'appartamento che l'uomo aveva comprato in precedenza

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida - da quanto si è appreso - è già stato arrestato dai carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una donna brasiliana.

Anche l'omicida è brasiliano. La vittima circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell'appartamento che l'uomo aveva comprato in precedenza. Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento alla donna - su richiesta del padre - era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.

