La manifestazione dedicata al gusto è organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con l’associazione nazionale ambulanti Ana-Ugl. Si svolge tra Via Roma e Piazza dell’incontro fino a domenica sera, presentando ai visitatori una vasta gamma di delizie, attività e momenti di intrattenimento

Un’iniziativa per valorizzare l’artigianato dolciario, in un’atmosfera festosa nel cuore di Gioia Tauro. Via Roma e Piazza dell’Incontro sono diventate un autentico paradiso per golosi in occasione della seconda edizione della “Festa del Cioccolato”. Per tutto il weekend, fino a domenica sera, le strade del centro città ospiteranno l’evento dedicato al gusto, al divertimento e alla valorizzazione del territorio. Si celebra l'amore per il cioccolato, presentando ai visitatori una vasta gamma di delizie, attività e momenti di intrattenimento.

La manifestazione è stata promossa dall’amministrazione comunale e organizzata sotto la guida dell’assessore allo spettacolo, Antonino Parrello e della consigliera comunale, Mariagrazia Sacco, con la collaborazione dell’associazione nazionale ambulanti Ana Ugl, nella figura del presidente fieristico Calabria, Salvatore Alessandria, presidente provinciale, Michele Florio, e vicepresidente provinciale, Antonio Catania.

«Visto la buona riuscita dell’anno scorso, abbiamo pensato di ripetere questa festa che ha portato migliaia di persone a riversarsi nel centro città» ha affermato l’assessore Parrello.

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per promuovere la nostra città e creare momenti di aggregazione sociale – ha dichiarato la consigliera Sacco -. Vogliamo offrire un evento capace di unire tradizione, spettacolo e sapori, coinvolgendo cittadini e turisti».

Parole di soddisfazione sono state espresse anche dal dirigente Ana-Ugl, Michele Florio: «Abbiamo riproposto l’evento, che quest’anno sarà migliore della prima edizione. Ci sono più espositori. La nostra intenzione è di farlo diventare un appuntamento costante. È una bella iniziativa per la città e per gli operatori che hanno opportunità di lavorare».

Un momento della prima edizione della Festa del Cioccolato a Gioia tauro

Per tutta la durata dell’evento, via Roma ospiterà stand dedicati al cioccolato artigianale e alle specialità dolciarie, mentre Piazza dell’Incontro sarà allestita con un’area luna park per bambini, garantendo intrattenimento continuo per famiglie e visitatori. Durante la manifestazione, tra artisti di strada, musica, profumi e spettacoli, i partecipanti potranno gustare cioccolatini artigianali, praline gourmet, torte e quant’altro, preparati da rinomati pasticceri locali. Negli stand verranno esposte squisite creazioni al cioccolato, dalle più tradizionali alle innovative, permettendo a tutti di scoprire nuovi sapori e combinazioni.