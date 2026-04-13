L'Associazione Musicale Maurizio Quintieri porta al Teatro A. Rendano di Cosenza un evento imperdibile per gli amanti della musica internazionale: domenica 19 aprile, alle ore 19:00, Richard Galliano, maestro indiscusso della fisarmonica, si esibirà in Passion Galliano, l'unico concerto in Calabria del celebre artista francese.

L'appuntamento si inserisce nella 47ª Stagione Concertistica, sostenuta dal Ministero della Cultura (Mic), dal Comune di Cosenza e dalla Fondazione Carical, confermando l’Associazione fra le principali organizzazioni culturali regionali in ambito musicale.

Galliano presenta un recital intimo e personale, con composizioni proprie come Chat Pître, Tango Pour Claude e La Valse à Margaux, accanto a perle della chanson française (Ô Toulouse, Ma plus Belle Histoire d’Amour, Les Feuilles Mortes) e omaggi ad Astor Piazzolla (Vuelvo al Sur, Chiquilin de Bachin, Milonga del Angel, Oblivion). La fisarmonica, strumento "nazionale" in Brasile, Argentina, Russia e Balcani secondo l'amico Pierre Barouh, diventa protagonista di un itinerario globale che celebra 50 anni di concerti sui cinque continenti.

Tra le innovazioni introdotte quest'anno dall'Associazione – prima esperienza di questo tipo al Rendano – anche la possibilità esclusiva di prenotare palchi privati riservati per sole due persone (posti premium), a un prezzo promozionale speciale. Una soluzione che garantisce privacy totale e un'esperienza unica, disponibile su LiveTicket. Posti limitati per questa data unica in Calabria. Biglietti anche presso Agenzia InPrimafila ed al Botteghino del Teatro il giorno del concerto (apertura ore 17:30).