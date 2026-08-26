Il 27 agosto una nuova giornata della XV edizione tra dibattiti, cultura e integrazione. In programma anche la presentazione del libro Sono un Arbëresh

Domani, 27 agosto, la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 riprende il suo viaggio con la tappa di Bisignano, nel Cosentino. Una giornata che intreccerà confronto, cultura, integrazione e musica, con il gran finale affidato ai Sud Sound System, in tour per celebrare i 35 anni di carriera.

Alle ore 18:30, presso l’Anfiteatro della Filanda, si terrà l’incontro “Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie”, con gli interventi di Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “Sensibili alle foglie”, e Maurizio Alfano, ricercatore e attivista. A moderare il dibattito sarà Claudio Dionesalvi, giornalista e attivista.

Seguiranno i saluti istituzionali di Francesco Fucile, sindaco di Bisignano, e Daniele Parise, coordinatore del progetto SAI di Bisignano.

Nell’ultima parte della serata spazio alla presentazione del libro Sono un Arbëresh, con l’autore Francesco Donnici, ricercatore e giornalista, Giovanni Manoccio, protagonista del libro e presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, monsignor Francesco Savino, presidente CEI, e Pasquale Testa, editore del libro e presidente IOD. A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Giordano del Fatto Quotidiano.

Dopo la cena sociale, prevista alle 21:30 in Piazza Viale Roma, arriverà uno dei momenti più attesi della tappa di Bisignano: il concerto dei Sud Sound System, storica formazione salentina impegnata nel tour che celebra i suoi 35 anni di carriera.

Il calendario del Festival

Il Festival delle Migrazioni ha preso il via il 7 agosto a Rota Greca, per poi fare tappa il 10 agosto ad Acquaformosa, il 21 agosto a San Sosti, il 22 agosto a Vaccarizzo e il 23 agosto a Cerzeto. Dopo l’appuntamento del 27 agosto a Bisignano, la manifestazione proseguirà il 28 agosto a San Benedetto Ullano, il 29 agosto a San Basile e si concluderà il 30 agosto ad Acquaformosa.

La musica del Festival

La musica accompagna l’intera manifestazione con artisti e formazioni provenienti da esperienze e tradizioni differenti. Dopo The Reggae Circus di Adriano Bono a San Sosti, Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra a Vaccarizzo Albanese e Danilo Sacco a Cerzeto, il 27 agosto sarà la volta dei Sud Sound System a Bisignano. Il 28 agosto a San Benedetto Ullano si esibirà Mimmo Cavallaro, il 29 agosto a San Basile i Folkabbestia e il 30 agosto ad Acquaformosa i Modena City Ramblers.